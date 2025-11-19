Скидки
Фёдор Смолов рассказал забавную историю о предвзятом отношении со стороны арбитров в РПЛ

Аудио-версия:
Бывший игрок «Краснодара», «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов поделился воспоминанием о предвзятом отношении со стороны арбитров в Российской Премьер-Лиге.

«У меня в «Локомотиве» была ситуация, когда я вернулся из «Сельты», ещё Лёха [Миранчук] был до «Аталанты», начало сезона. Не помню, с кем мы играли, но я в первом тайме судье [кричу]: «***** ты свистишь, клоун». Не горжусь собой, неправильно себя повёл, неуважительно, прошу прощения. Мне не дают ни жёлтой, ничего, только [говорят]: «Федь, успокойся».

Проходит минут 15, и Лёха Миранчук, не помню, сколько ему тогда было, 25 лет, и он: «*****, реф, ты чего?», а ему в ответ: «*****, ты чего свой рот открыл, на тебе» (показывает, что Миранчуку показали жёлтую карточку. — Прим. «Чемпионата»). И мне так смешно было», — сказал Смолов в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

