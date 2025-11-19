Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета: Гвардиола был моим героем как игрок. Работа с ним — одно из лучших решений

Артета: Гвардиола был моим героем как игрок. Работа с ним — одно из лучших решений
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», был для него героем. Артета работал в штабе Гвардиолы в «Сити».

«Встретил его в 15 лет. Он был моим героем как игрок. Мы работали вместе и пережили один из лучших периодов в моей жизни. Повторюсь, то, что я сижу в этом кресле сегодня, – это огромная заслуга именно его.

Вероятно, потому что мы были очень привязаны друг к другу с точки зрения философии и воспитания, полученного в «Барселоне». Затем потому что я считал правильным для себя уйти из клуба, учиться у других, получить другой опыт. И он дал мне возможность сразу же прийти в его тренерский штаб. Это одно из лучших решений в моей жизни», – приводит слова Артеты Sky Sports в социальной сети Х.

Материалы по теме
Артета — о Симеоне: всё, что он сделал с тех пор как перешёл в «Атлетико», было выдающимся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android