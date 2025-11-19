Эберечи Эзе назвал своего любимого игрока из детства

Нападающий лондонского «Арсенала» Эберечи Эзе рассказал, что в детстве ему больше нравилось наблюдать за экс-полузащитником «Челси» Эденом Азаром.

«Эден Азар был моим любимым игроком. Были Роналдиньо, Неймар, Месси, Криштиану Роналду… Ну, вы знаете. Эден Азар — лучший. Он был свободен и делал, что считал правильным в конкретный момент. Он не думал, а просто выражал себя. И видно, что ему это нравилось, ему нравилось быть эффективным игроком. Это его стиль игры. Так что да, это мой парень», — приводит слова Эзе Goal.com.

Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 годы. Футболист провёл за команду 245 матчей и забил 85 мячей. Также игрок выступал за «Лилль» и мадридский «Реал».