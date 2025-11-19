«Я не могу молчать, особенно когда пытаются очернить моё имя». Лунин — об игре за Украину

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин отреагировал на информацию о его нежелании выступать за национальную команду. Напомним, голкипер не принимал участие в матчах своей сборной с Францией (0:4) и Исландией (2:0).

«Глядя на то, что циркулирует в последнее время, не просто ложную, а откровенно сфабрикованную информацию о моём отказе выступать за сборную Украины. Не могу молчать, особенно когда пытаются очернить моё имя и поставить под сомнение мою любовь и преданность команде.

Прежде чем делиться какой-либо информацией, уважаемые журналисты, пожалуйста, убедитесь, что она правдива. Кто-нибудь из вас слышал, чтобы я говорил, что отказываюсь идти в сборную или к главному тренеру? Ответ — «нет», потому что это просто невозможно, даже не подумал бы не играть за сборную Украины, не говоря уже о том, чтобы сказать об этом.

Сборная — мечта и цель каждого футболиста, для меня честь представлять цвета нашей страны. Было много матчей, где я не играл и был заменён, никаких проблем не возникло. Так что же должно произойти сейчас, когда мы все прекрасно понимаем, что это сборная, а команда и результат — самое главное?

Все хотят играть, это нормально, но тренер решает… Решение принимается на основе того, что он считает лучшим для команды, и мы, игроки, имеем право голоса. Мы должны быть готовы помочь. Опубликованные статьи — ложь. Непрофессионализм журналистов, публикующих подобную информацию или делающих подобные заявления, оскорбляет меня как в профессиональном, так и в личном плане. Использовать журналистику и новостные агентства для дезинформации болельщиков и разрешения конфликтов между нами неправильно», – написал Лунин в своём аккаунте в социальных сетях.

В нынешнем сезоне вратарь не провёл ни одного официального матча, но получил красную карточку в игре 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1).