РФС планирует провести матч легенд Россия — Бразилия перед ПМЭФ в 2026 году — источник

Российский футбольный союз (РФС) планирует провести матч легенд Россия — Бразилия перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) в 2026 году. Об этом сообщает «Осторожно Media».

По информации источника, знакомого с организацией матча, в составе бразильцев ожидается участие игроков, составлявших костяк сборной в начале нулевых, в том числе победителей ЧМ-2002, включая Роналдиньо, Маркоса Кафу и Кака. Отмечается, что игра состоится в Санкт-Петербурге в конце мая, окончательный состав будет известен позже.

ПМЭФ — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года.

Новости. Футбол
