Карамбё, Матерацци и Далин назначены ассистентами жеребьёвки раунда плей-офф ЧМ-2026

Победители чемпионата мира по футболу Кристиан Карамбё и Марко Матерацци, а также Мартин Далин, входивший в состав шведской сборной, завоевавшей бронзовые медали чемпионата мира 1994 года, объявлены ассистентами жеребьёвки раунда плей-офф квалификации ЧМ-2026, которая состоится в четверг 20 ноября, сообщает официальный сайт ФИФА.

Жеребьёвка определит команды, которым предстоит встретиться между собой в матчах за попадание в финальную часть чемпионата мира 2026 года. Церемония состоится в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе (Швейцария).

Чемпионат мира в 2026 году пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).