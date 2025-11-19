Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Букайо Сака продлит контракт с «Арсеналом» до 2030 года – RMC Sport

Букайо Сака продлит контракт с «Арсеналом» до 2030 года – RMC Sport
Комментарии

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака близок к подписанию нового долгосрочного контракта с клубом, рассчитанного до 2030 года. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации издания, стороны уверены в продлении сотрудничества, но переговоры ещё не окончены. В руководстве «пушкарей» рассчитывают, что игрок поставит подпись под новый контрактом до конца нынешнего года.

Действующее трудовое соглашение 24-летнего англичанина действует до лета 2027 года. В текущем сезоне Букайо Сака провёл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 140 млн.

Материалы по теме
Сака устроил сюрприз ученикам родной школы. Эмоции детей — полный восторг!
Истории
Сака устроил сюрприз ученикам родной школы. Эмоции детей — полный восторг!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android