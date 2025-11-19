Букайо Сака продлит контракт с «Арсеналом» до 2030 года – RMC Sport

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака близок к подписанию нового долгосрочного контракта с клубом, рассчитанного до 2030 года. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации издания, стороны уверены в продлении сотрудничества, но переговоры ещё не окончены. В руководстве «пушкарей» рассчитывают, что игрок поставит подпись под новый контрактом до конца нынешнего года.

Действующее трудовое соглашение 24-летнего англичанина действует до лета 2027 года. В текущем сезоне Букайо Сака провёл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 140 млн.