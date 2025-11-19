Скидки
Вингер дортмундской «Боруссии» Адейеми ведёт переговоры с «МЮ» и «Интером» — Bild

Вингер дортмундской «Боруссии» Адейеми ведёт переговоры с «МЮ» и «Интером» — Bild
Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми контактирует с другими клубами. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, футболист настроен на то, чтобы покинуть дортмундский клуб в конце сезона, игрок может перейти в АПЛ или Серию А. Отмечается, что с недавних пор интересы Адейеми представляет Жорже Мендеш. Агент напрямую общается насчёт трансфера с «Манчестер Юнайтед» и «Интером».

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми голами и тремя результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Адейеми в € 60 млн.

