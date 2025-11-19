Александр Егоров назвал лучшего судью в истории футбола

Экс-руководитель российских судей Александр Егоров назвал Пьерлуиджи Коллину лучшим арбитром в истории футбола. Он предпочёл итальянца Ховарду Уэббу, Валентину Иванову, Равшану Ирматову, Маркусу Мерку, Марку Клаттенбургу, Виктору Кашшаи, Игорю Егорову, Милтону Нильсену, Феликсу Брыху, Роберто Розетти, Любошу Михелу, Тофику Бахрамову, Джюнейту Чакыру, Урсу Майеру, Андерсу Фриску и Николе Риццоли.

«Коллина для нас, судей, вывел профессию на новый уровень. Он закончил карьеру, потому что посыпались контракты, чтобы не было конфликта интересов. Можно я тройку [лучших] свою скажу? Коллина, Валентин Иванов и Роберто Розетти.

Валентин Валентинович Иванов — суперский судья, у него даже мат был интеллигентный. Равшан Ирматов — классный арбитр, на чемпионате мира отсудить больше всех игр, вроде даже рекорд, — дорогого стоит.

Таких людей, как Розетти, мало. Суперский профессионал. По карьере, возможно, у него так много статусных матчей, финал чемпионат Европы, конечно, был. Любош Михел подарил нам третье место на чемпионате Европы, если бы не отменил удаление в восьмом году», — сказал Егоров в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.