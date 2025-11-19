Скидки
Тьяго Силва рассматривает варианты возвращения в Европу — Globo

41-летний защитник «Флуминенсе» Тьяго Силва рассматривает возможность возвращения в Европу, чтобы завершить игровую карьеру поближе к семье, которая живет в Англии, сообщает Globo.

Футболист покинет клуб в конце сезона, несмотря на то что его контракт действует до июня 2026 года. Руководство «Флуминенсе» хочет продлить соглашение, но понимает личное желание игрока.

Футболист не исключает возможных предложений от «Милана», который, по данным итальянской прессы, является потенциальным претендентом на трансфер. Защитник хочет завершить карьеру поближе к семье и для него главное, чтобы он мог регулярно ездить к своим детям, которые играют за «Челси».

План включает переход к тренерской карьере через три года.

Ранее защитник выступал за «Милан», «ПСЖ» и «Челси». В составе сборной Бразилии Тьяго Силва провёл 113 матчей и отметился семью забитыми мячами.

