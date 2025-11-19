Скидки
Ашраф Хакими стал лучшим игроком года в Африке

Ашраф Хакими стал лучшим игроком года в Африке
Ашраф Хакими стал лучшим игроком года в Африке. Об этом сообщает Африканская конфедерация футбола в соцсети X.

В минувшем сезоне марокканский крайний защитник вместе с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Кроме того, парижане с Хакими в составе дошли до финала клубного чемпионата мира в США. Фулбек провёл 55 матчей за парижский клуб во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач.

На данный момент Хакими восстанавливается от травмы левой лодыжки, полученной в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» в результате жёсткого подката колумбийского полузащитника мюнхенского клуба Луиса Диаса.

