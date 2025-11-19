Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс спортивный директор «ПСЖ» заявил, что ушёл из клуба из-за продления контракта с Мбаппе

Экс спортивный директор «ПСЖ» заявил, что ушёл из клуба из-за продления контракта с Мбаппе
Комментарии

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо Араужо заявил, что покинул клуб в 2022 году из-за Килиана Мбаппе.

«Когда Мбаппе продлевал контракт, были определенные условия, на которых он согласился остаться и с которыми я не был согласен. Я не мог остаться. Нужно было сделать выбор. Дело было не в деньгах. Он остался, потому что парижанин, однако Килиан хотел уйти в «Реал».

Не знаю, понимал ли он меня. В определённое время у нас были разные взгляды на ситуацию, продолжать работать вместе стало невозможно. Было время, когда у меня были хорошие отношения [с окружением Мбаппе], но в итоге всё стало сложнее. У нас были разногласия», – приводит слова Леонардо RMC Sport.

Материалы по теме
Мбаппе достиг отметки в 400 голов. За какие команды он забивал?
Истории
Мбаппе достиг отметки в 400 голов. За какие команды он забивал?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android