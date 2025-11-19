«Ювентус» планирует подписать Гранита Джаку из «Сандерленда» в зимнее ТО

«Ювентус» хочет подписать полузащитника «Сандерленда» Гранита Джаку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации издания, в туринском клубе высоко оценивают качества швейцарского хавбека, выделяя его лидерские качества, технические навыки, физическую подготовку и тактические знания. При этом Джака мог оказаться в составе «Ювентуса» минувшим летом, но выбрал клуб английской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 11 матчей за «Сандерленд», в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. На данный момент «чёрные коты» занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков.