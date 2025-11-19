Скидки
Сакки — о сборной Италии: команде нужно проснуться! Так мы точно далеко не уедем

Сакки — о сборной Италии: команде нужно проснуться! Так мы точно далеко не уедем
Известный итальянский тренер Арриго Сакки выразил опасение, что сборная Италии не выйдет на чемпионат мира 2026 года. Итальянцы проиграли Норвегии (1:4) в последнем отборочном матче, таким образом, они сыграют в стыковых матчах за путёвку на турнир.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 4
Норвегия
1:0 Эспозито – 11'     1:1 Нуса – 63'     1:2 Холанд – 78'     1:3 Холанд – 79'     1:4 Странн Ларсен – 90+3'    

«Даже представить себе не могу, что будет, если Италия не попадёт на чемпионат мира, но нам нужно проснуться! Мы не можем играть так, как во втором тайме с Норвегией. И кто может сказать, что в марте, когда пройдут решающие матчи, что-то изменится? Сейчас в такой ситуации знаю только одно лекарство – упорный труд. Вот только Гаттузо не может работать с командой, потому что игроки возвращаются в свои клубы, всё усложняется.

Повторюсь, я волнуюсь. Видел индивидуальные и командные ошибки, которые на определённом уровне просто недопустимы. Ищу объяснение в психологическом настрое, возможно, во втором тайме. Команда немного струсила, они упали духом и побоялись выиграть, не знаю…

Факт остаётся фактом: во всех четырёх пропущенных нами голах были грубые ошибки, которые не должны допускать игроки Серии А. Защитники допускали всяческие ошибки: кто-то поворачивался спиной к сопернику, делавшему навес, кто-то оставлял Холанда без прикрытия при ударе в центр нашей штрафной, кто-то отдал плохой пас, кто-то попался на финты в контратаке. Нет, так мы точно далеко не уедем», – приводит слова Сакки La Gazzetta dello Sport.

