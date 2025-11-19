Сакки — о сборной Италии: команде нужно проснуться! Так мы точно далеко не уедем

Известный итальянский тренер Арриго Сакки выразил опасение, что сборная Италии не выйдет на чемпионат мира 2026 года. Итальянцы проиграли Норвегии (1:4) в последнем отборочном матче, таким образом, они сыграют в стыковых матчах за путёвку на турнир.

«Даже представить себе не могу, что будет, если Италия не попадёт на чемпионат мира, но нам нужно проснуться! Мы не можем играть так, как во втором тайме с Норвегией. И кто может сказать, что в марте, когда пройдут решающие матчи, что-то изменится? Сейчас в такой ситуации знаю только одно лекарство – упорный труд. Вот только Гаттузо не может работать с командой, потому что игроки возвращаются в свои клубы, всё усложняется.

Повторюсь, я волнуюсь. Видел индивидуальные и командные ошибки, которые на определённом уровне просто недопустимы. Ищу объяснение в психологическом настрое, возможно, во втором тайме. Команда немного струсила, они упали духом и побоялись выиграть, не знаю…

Факт остаётся фактом: во всех четырёх пропущенных нами голах были грубые ошибки, которые не должны допускать игроки Серии А. Защитники допускали всяческие ошибки: кто-то поворачивался спиной к сопернику, делавшему навес, кто-то оставлял Холанда без прикрытия при ударе в центр нашей штрафной, кто-то отдал плохой пас, кто-то попался на финты в контратаке. Нет, так мы точно далеко не уедем», – приводит слова Сакки La Gazzetta dello Sport.