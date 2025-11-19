Скидки
Митрофанов: технология — поддержка, но не замена человеческого фактора в судействе

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что устранение проблем в судействе входит в повестку организации.

«Тема, которую поднял президент страны, полностью совпадает с повесткой РФС по цифровизации футбола и работе с проблемами в судействе. Мы видим потенциал ИИ [искусственный интеллект] в оперативной оценке эпизодов, что в долгосрочной перспективе сможет повысить доверие к судейству. Конечно, важен баланс: технология должна стать поддержкой, но не заменой человеческого фактора в судействе», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о качестве судейства в российском футболе. Он отметил, что болельщики часто обращают внимание на проблемы судейства.

