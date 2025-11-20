Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Куртуа рассказал, как слова Ямаля перед «эль класико» подействовали на игроков «Реала»

Куртуа рассказал, как слова Ямаля перед «эль класико» подействовали на игроков «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа заявил, что слова вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, сказанные перед «эль класико», подстегнули футболистов «сливочных». Накануне встречи 18-летний нападающий заявил, что «Реал» постоянно жалуется и жульничает. Игра завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:1.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«Считаю, что Ламин — отличный игрок. Думаю, он будет игроком, обозначившим эпоху в «Барсе», но он высказался определённым образом и немного разогрел «эль класико», очевидно.

Когда пульс и адреналин зашкаливают, вы иногда говорите вещи, о которых впоследствии думаете: «Ну, это было необязательно». Но думаю, «эль класико» именно такие. Иногда нам нужна такая среда, после прошлого года, когда мы им проиграли четыре раза, нужен был этот огонь от соперника. Когда они нас побеждали, они тоже не проявляли к нам уважение», — приводит слова Куртуа COPE.

Материалы по теме
«Реал» забил слишком мало. Ямаль — апофеоз провала «Барсы», а ярость Винисиуса понятна
«Реал» забил слишком мало. Ямаль — апофеоз провала «Барсы», а ярость Винисиуса понятна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android