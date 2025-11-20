Куртуа рассказал, как слова Ямаля перед «эль класико» подействовали на игроков «Реала»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа заявил, что слова вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, сказанные перед «эль класико», подстегнули футболистов «сливочных». Накануне встречи 18-летний нападающий заявил, что «Реал» постоянно жалуется и жульничает. Игра завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:1.

«Считаю, что Ламин — отличный игрок. Думаю, он будет игроком, обозначившим эпоху в «Барсе», но он высказался определённым образом и немного разогрел «эль класико», очевидно.

Когда пульс и адреналин зашкаливают, вы иногда говорите вещи, о которых впоследствии думаете: «Ну, это было необязательно». Но думаю, «эль класико» именно такие. Иногда нам нужна такая среда, после прошлого года, когда мы им проиграли четыре раза, нужен был этот огонь от соперника. Когда они нас побеждали, они тоже не проявляли к нам уважение», — приводит слова Куртуа COPE.