Перес: болельщик на «Сантьяго Бернабеу» должен чувствовать себя частью чего-то особенного

Президент мадридского «Реала» рассказал Флорентино Перес рассказал о планах по реконструкции домашнего стадиона клуба «Саньяго Бернабеу» и внедрении новых технологий.

«Любой болельщик «Реала», приходящий на «Сантьяго Бернабеу», должен чувствовать себя частью чего-то особенного, технологии позволяют нам добиться именно этого: улучшить взаимодействие и укрепить эмоциональную связь со всеми нашими болельщиками. Будет внедрена новая технология виртуальной реальности, которую мы разрабатываем. Это позволит смотреть матч с чувством присутствия на поле и новыми эмоциями, которые раньше были невозможны. Это будет похоже на открытие дверей стадиона для всей планеты, без ограничений и с уровнем технологий, который ознаменует собой поворотный момент в мире спорта», — приводит слова Переса Marca.

Напомним, в 2019 году началась реконструкция арены «сливочных», на которую было потрачено более € 1,3 млрд. Обновлённый стадион вмещает 85 454 зрителей.

Президент «Реала» Флорентино Перес не уйдёт из клуба до 2029 года — COPE
