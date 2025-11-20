Скидки
«С удовольствием бы провёл там всю свою карьеру». Месси — о «Барселоне»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, ранее выступавший за «Барселону», поделился воспоминаниями о своём уходе из каталонского клуба. По признанию игрока, он хотел провести в составе сине-гранатовых всю европейскую карьеру.

«Правда в том, что мы вместе через многое прошли, и хорошее, и не очень, что нормально для многолетней карьеры. Не всё так радужно, бывают и трудные времена. Но это мой дом, моё место, мои люди. С удовольствием бы провёл там всю свою карьеру, не переходя в другой клуб. И… Играл бы только там в Европе.

К сожалению, всё сложилось иначе, но я навсегда сохраню воспоминания обо всех моментах, которые мы провели вместе. И я благодарен за это. Прошло много времени с тех пор, как я был в Барселоне, с тех пор, как я был на стадионе. Мне пришлось покинуть клуб без болельщиков из-за пандемии, так что это был необычный год. И, что ж, много прекрасных воспоминаний, большое спасибо всем причастным. И, конечно же, испытываю особую привязанность ко всем.

Конечно, я вернусь. Буду на стадионе, как любой другой болельщик, болеть за команду, за клуб, просто ещё одним болельщиком. Сейчас я, вероятно, пробуду здесь (в США. – Прим. «Чемпионата») ещё несколько лет, но мы вернёмся в Барселону, потому что, как я всегда говорил, это моё место, мой дом. Мы очень по нему скучаем, поэтому мы обязательно туда вернёмся», – приводит слова Месси Sport.es.

Напомним, Месси покинул «Барселону» в 2021 году, перейдя в «ПСЖ». Аргентинец является рекордсменом каталонского клуба по многим показателям, в том числе голам и ассистам.

