Кандидат в президенты «Барселоны»: после победы первым делом позвоню Месси

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт заявил, что в случае своей победы первым делом позовёт в клуб нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. Напомним, аргентинец выступал за сине-гранатовых с 2003 по 2021 год.

– Мы должны как можно скорее принять Лионеля Месси и сделать всё возможное, чтобы он получил ту роль, которую, как он говорил на прошлой неделе, хочет получить, в которой все фанаты «Барселоны» хотели бы его видеть. Мало поставить ему статую.

– «Последний танец» Месси в «Барселоне» мотивировал бы вас?

– Лично у меня как болельщика мурашки по коже от этого, но очевидно, что всё зависит от него. Чего не нужно делать, так это пытаться его использовать. Думаю, Лапорта это делал, причём много раз, делал это неправильно. Особенно яркий пример был на прошлых выборах. Ещё один пример невыполненного обещания.

Считаю, что Месси нельзя использовать, но он должен знать: первое, что я сделаю после победы, – возьму телефон и позвоню ему. Это будет первый звонок, который я сделаю. Пока не было никакого контакта ни с ним, ни с кем-то из его окружения. Наша обязанность – говорить со всеми, кто может внести вклад в будущее, чьи намерения важно знать, – приводит слова Фонта Mundo Deportivo.