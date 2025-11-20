Скидки
Президент «ПСЖ»: считаю Хакими одним из лучших футболистов мира

Президент «ПСЖ» и Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассер Аль-Хелаифи высказался о 27-летнем марокканском защитнике своей команды Ашрафе Хакими.

«Считаю Хакими одним из лучших футболистов мира. Он лучший игрок Африки, добился невероятных успехов в прошлом сезоне. Ашраф — лидер «ПСЖ» и капитан сборной Марокко. Очень им горжусь», — приводит слова Аль-Хелаифи Footmercato.

Ашраф Хакими стал лучшим игроком года в Африке. На награду также претендовали нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и футболист «Галатасарая» Виктор Осимхен.

На данный момент Хакими восстанавливается от травмы левой лодыжки, полученной в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Баварией» в результате жёсткого подката колумбийского полузащитника мюнхенского клуба Луиса Диаса.

