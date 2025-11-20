Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы чувствуем свою ответственность». Вратарь «Ювентуса» — об увольнении Тудора

«Мы чувствуем свою ответственность». Вратарь «Ювентуса» — об увольнении Тудора
Комментарии

Запасной голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин высказался об увольнении бывшего главного тренера туринской команды Игора Тудора. Напомним, 27 октября хорватский специалист покинул команду, а ему на смену пришёл Лучано Спаллетти.

«Сейчас непростые времена, не знаю, заметно ли это со стороны, когда меняется тренер, чувствуем в первую очередь свою ответственность, ведь тренер важен, однако на поле выходим мы. Это провал, но с прочным фундаментом можно оправиться и построить что-то устойчивое», – приводит слова Перина Tuttosport.

После 11 туров Серии А «Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Зебры» отстают от лидирующего «Интера» на пять очков.

Материалы по теме
«Ювентус» запустил лавину отставок! В Серию А вернулись герой «Спартака» и легенда «Ромы»
«Ювентус» запустил лавину отставок! В Серию А вернулись герой «Спартака» и легенда «Ромы»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android