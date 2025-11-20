«Мы чувствуем свою ответственность». Вратарь «Ювентуса» — об увольнении Тудора

Запасной голкипер «Ювентуса» Маттиа Перин высказался об увольнении бывшего главного тренера туринской команды Игора Тудора. Напомним, 27 октября хорватский специалист покинул команду, а ему на смену пришёл Лучано Спаллетти.

«Сейчас непростые времена, не знаю, заметно ли это со стороны, когда меняется тренер, чувствуем в первую очередь свою ответственность, ведь тренер важен, однако на поле выходим мы. Это провал, но с прочным фундаментом можно оправиться и построить что-то устойчивое», – приводит слова Перина Tuttosport.

После 11 туров Серии А «Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Зебры» отстают от лидирующего «Интера» на пять очков.