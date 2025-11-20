Мбаппе поздравил Хакими с получением приза лучшему футболисту 2025 года в Африке

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поздравил бывшего партнёра по «ПСЖ», защитника Ашрафа Хакими с получением приза лучшему футболисту Африки 2025 года.

«Люблю тебя, брат. Король Африки, молодец, брат! Более чем заслуженная награда», — написал Мбаппе на своей странице в социальной сети.

Ашраф Хакими стал лучшим игроком года в Африке. На награду также претендовали нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и футболист «Галатасарая» Виктор Осимхен.

Защитник в сезоне‑2024/2025 стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны в составе «ПСЖ». За команду он провёл 55 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 16 голевых передач.