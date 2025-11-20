«Не просто забивает голы». Гришин объяснил, почему Кордоба — лучший нападающий РПЛ

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин рассказал, почему считает колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобу лучшим форвардом Мир Российской Премьер-Лиги.

«Кордоба — нападающий, который не просто забивает голы. Он прессингует защитников команд соперников для того, чтобы они не вышли из обороны, и «Краснодар» отнимал мячи и сразу приводил атаки. Потому Кордоба — лучший нападающий российского чемпионата», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

На счету 32-летнего нападающего Джона Кордобы шесть забитых мячей и три результативных паса в 13 матчах текущего сезона РПЛ, во всех турнирах в его активе девять голов и четыре ассиста в 20 матчах. В текущей гонке бомбардиров чемпионата России форвард делит места с шестого по восьмое.

