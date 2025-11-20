Жители Кюрасао празднуют первый в истории выход на чемпионат мира по футболу — видео

Жители находящегося в Центральной Америке островного государственного образования Кюрасао вышли на улицы, чтобы отпраздновать первый в истории выход национальной команды на чемпионат мира.

В ночь с 18 на 19 ноября мск сборная Кюрасао сыграла вничью на выезде с Ямайкой (0:0) и с 12 очками в шести матчах заняла первое место в отборочной группе B КОНКАКАФ к ЧМ-2026, опередив ямайцев в итоговой турнирной таблице на одно очко. Благодаря этому национальная команда Кюрасао, возглавляемая 78-летним бывшим главным тренером сборной России и «Зенита» Диком Адвокатом, получила прямую путёвку на ЧМ-2026, который пройдёт летом будущего года в США, Канаде и Мексике.

При этом Кюрасао установил рекорд чемпионатов мира, став самой маленькой страной в истории, отобравшейся в финальный турнир.