Григорян назвал доступного тренера, который мог бы сделать «Динамо» фундаментальным

Российский тренер Александр Григорян высказался о тренере, который мог бы возглавить московское «Динамо» после ухода Валерия Карпина и сделать команду сильнее.
«Федотов тот тренер, который смог бы сделать «Динамо» фундаментальным, сильным, смотрибельным. У него есть уровень, который он показал», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
Последним клубом Федотова был ЦСКА, который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Летом 2024-го армейцы объявили об уходе российского специалиста. Отметим, что под руководством Владимира Федотова ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России.
Сейчас исполняет обязанности главного тренера бело-голубых Ролан Гусев.
Самая крупная победа «Динамо»: