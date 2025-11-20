Стал известен общий призовой фонд ФНЛ в сезоне-2024/2025

Общий призовой фонд ФНЛ в сезоне-2024/2025 составил 284,2 млн рублей. Об этом сообщается в официальном отчёте ФНЛ, который организация предоставила «Чемпионату».

Рост относительно сезона-2023/2024 (238,2 млн) составил 19%. Сумма распределилась следующим образом: 132,1 млн ушли на Лигу Pari (Первая лига), 60,9 млн — на Дивизион «А» LEON-Второй лиги, 91,8 млн — на Дивизион «Б».

Чемпионом Первой лиги в сезоне-2024/2025 стала калининградская «Балтика», набравшая 69 очков в 34 матчах. На втором месте, дающем право на прямой выход в Мир РПЛ, с 65 очками финишировало московское «Торпедо», которое позднее было исключено из РПЛ из-за скандала с подкупом судей весной 2025 года.

Видео: Салют в Калининграде в честь чемпионства «Балтики» в Первой лиге