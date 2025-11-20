«Адвокат вообще не стареет». Мор — об историческом выходе Кюрасао на чемпионат мира

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Эдуард Мор высказался об экс-тренере «Зенита» Дике Адвокате, который вывел сборную Кюрасао в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

«Это большое достижение. Мне кажется, что Адвокат вообще не стареет. Он, наверное, изобрёл секрет вечной молодости и находится в полном порядке», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная Кюрасао совершила историческое достижение, став самой малочисленной страной, когда-либо выходившей на чемпионат мира. Островное государство, где проживает всего 156 тысяч человек, превзошло рекорд Исландии и впервые получило путёвку на главный футбольный турнир планеты.

