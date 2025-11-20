«Урал» получил самые большие призовые в Первой лиге за сезон-2024/2025

Екатеринбургский «Урал» получил за прошлый розыгрыш Первой лиги призовые в размере 11,122 млн рублей и занял по этому показателю первое место в турнире. Об этом сообщается в официальном отчёте ФНЛ, который организация предоставила «Чемпионату».

5,31 млн клуб получил за участие и место в таблице (команда стала четвёртой), за маркетинговые результаты — почти 3,94 млн, а ещё 1,873 млн — за воспитанников и молодых игроков.

В 34 матчах Первой лиги сезона-2024/2025 «шмели» набрали 59 очков. В стыковых матчах за право выступления в Мир РПЛ «Урал» уступил грозненскому «Ахмату», после домашней победы 2:1 потерпев выездное поражение со счётом 0:2.

Видео: «Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» и обеспечил себе участие в стыках