Черданцев отреагировал на исторический выход Кюрасао на ЧМ-2026 под руководством Адвоката

Известный спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев высказался об историческом выходе на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике сборной Кюрасао под руководством экс-тренера «Зенита» и российской национальной команды Дика Адвоката.

«Только заслуженный тренер России мог вывести сборную страны с населением в полтора стадиона «Камп Ноу» в финальную часть ЧМ», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Адвокат возглавлял сине-бело-голубых с 2006 по 2009 год, под его руководством «Зенит» стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. Тренером сборной России нидерландский специалист был в период с 2010 по 2012 годы.

Напомним, сборная Кюрасао совершила историческое достижение, став самой малочисленной страной, когда-либо выходившей на чемпионат мира. Островное государство, где проживает всего 156 тысяч человек, превзошло рекорд Исландии и впервые получило путёвку на главный футбольный турнир планеты.

