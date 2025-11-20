Скидки
«Один набедокурил, другому разгребать». Губерниев — о перспективах Гусева в «Динамо»

«Один набедокурил, другому разгребать». Губерниев — о перспективах Гусева в «Динамо»
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на новости о том, что исполняющий обязанности тренера «Динамо» Ролан Гусев может получить полноценный контракт в качестве наставника, если выиграет все оставшиеся матчи бело-голубых в Российской Премьер-Лиге до зимней паузы.

«Вот это задача!!! Один набедокурил, другому разгребать, да ещё как!!! Ну, и??? Ролан, вперёд, ты сможешь!!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на правах совмещения возглавлял московское «Динамо» с 13 июня по 17 ноября 2025 года. По итогам первого круга Мир РПЛ бело-голубые под его руководством стали 10-ми, набрав 17 очков в 15 матчах. Сейчас исполняет обязанности главного тренера московской команды Ролан Гусев.

Григорян назвал доступного тренера, который мог бы сделать «Динамо» фундаментальным

Самая крупная победа «Динамо»:

