«Один набедокурил, другому разгребать». Губерниев — о перспективах Гусева в «Динамо»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на новости о том, что исполняющий обязанности тренера «Динамо» Ролан Гусев может получить полноценный контракт в качестве наставника, если выиграет все оставшиеся матчи бело-голубых в Российской Премьер-Лиге до зимней паузы.

«Вот это задача!!! Один набедокурил, другому разгребать, да ещё как!!! Ну, и??? Ролан, вперёд, ты сможешь!!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на правах совмещения возглавлял московское «Динамо» с 13 июня по 17 ноября 2025 года. По итогам первого круга Мир РПЛ бело-голубые под его руководством стали 10-ми, набрав 17 очков в 15 матчах. Сейчас исполняет обязанности главного тренера московской команды Ролан Гусев.

