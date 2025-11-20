Германия, Швейцария и Австрия втроём сыграют на одном чемпионате мира впервые за 72 года

Сборные Германии, Швейцарии и Австрии квалифицировались на чемпионат мира 2026 года в Канаде, США и Мексике.

Как сообщает статистический портал Opta Sport, подобное произошло лишь в третий раз за всю историю, когда Германия, Австрия и Швейцария были суверенными государствами. Ранее эти сборные вместе выступали на мировом первенстве 1934 и 1954 годов.

Отметим, Австрия, Швейцария и Германия заняли первые места в своих группах европейской квалификации к чемпионату мира и отобрались на турнир в Северной Америке. Для Австрии ЧМ-2026 станет восьмым в истории, Швейцария примет участие в 13-м чемпионате мира, а для Германии это будет 21-й турнир.

