Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Германия, Швейцария и Австрия втроём сыграют на одном чемпионате мира впервые за 72 года

Германия, Швейцария и Австрия втроём сыграют на одном чемпионате мира впервые за 72 года
Комментарии

Сборные Германии, Швейцарии и Австрии квалифицировались на чемпионат мира 2026 года в Канаде, США и Мексике.

Как сообщает статистический портал Opta Sport, подобное произошло лишь в третий раз за всю историю, когда Германия, Австрия и Швейцария были суверенными государствами. Ранее эти сборные вместе выступали на мировом первенстве 1934 и 1954 годов.

Отметим, Австрия, Швейцария и Германия заняли первые места в своих группах европейской квалификации к чемпионату мира и отобрались на турнир в Северной Америке. Для Австрии ЧМ-2026 станет восьмым в истории, Швейцария примет участие в 13-м чемпионате мира, а для Германии это будет 21-й турнир.

Материалы по теме
Черданцев отреагировал на исторический выход Кюрасао на ЧМ-2026 под руководством Адвоката

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android