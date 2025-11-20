Стали известны призовые «Ротора» за сезон Первой лиги — 2024/2025

Волгоградский «Ротор» получил за прошлый розыгрыш Первой лиги призовые в размере 8,412 млн рублей. Об этом сообщается в официальном отчёте ФНЛ, который организация предоставила «Чемпионату».

Чуть больше 4,15 млн клуб получил за участие и место в таблице (команда стала девятой), за маркетинговые результаты — более 3,7 млн, а ещё 554 тыс. — за воспитанников и молодых игроков.

В 34 матчах Первой лиги сезона-2024/2025 волгоградцы набрали 47 очков, отставание от дающего право по регламенту сыграть в стыковых матчах за участие в Мир РПЛ четвёртого места составило 12 очков.

