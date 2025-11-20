Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны призовые «Ротора» за сезон Первой лиги — 2024/2025

Стали известны призовые «Ротора» за сезон Первой лиги — 2024/2025
Комментарии

Волгоградский «Ротор» получил за прошлый розыгрыш Первой лиги призовые в размере 8,412 млн рублей. Об этом сообщается в официальном отчёте ФНЛ, который организация предоставила «Чемпионату».

Чуть больше 4,15 млн клуб получил за участие и место в таблице (команда стала девятой), за маркетинговые результаты — более 3,7 млн, а ещё 554 тыс. — за воспитанников и молодых игроков.

В 34 матчах Первой лиги сезона-2024/2025 волгоградцы набрали 47 очков, отставание от дающего право по регламенту сыграть в стыковых матчах за участие в Мир РПЛ четвёртого места составило 12 очков.

Видео: Волгоградский «Ротор» в домашнем матче проиграл «Уфе»

Материалы по теме
Сколько призовых получают клубы ФНЛ? Эффект Талалаева повлиял и здесь
Эксклюзив
Сколько призовых получают клубы ФНЛ? Эффект Талалаева повлиял и здесь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android