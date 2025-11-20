«Я тренер сборной США, а не уборщица». Почеттино — журналисту после разгрома Уругвая

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино эмоционально отреагировал на вопрос о том, почему в товарищеском матче с Уругваем (5:1) не вышел «регулярный» состав.

— Может, тогда прервём пресс‑конференцию, я выйду в раздевалку, вернусь и начну заново? Мы победили со счётом 5:1. Я тренер сборной США, а не уборщица… Скажите, о каких «регулярных» игроках идёт речь, потому что для меня непонятно, что это означает?

— Я имел в виду более опытных.

— Честно говоря, я устал и, возможно, не совсем понимаю английский. Первые два вопроса меня расстроили, потому что я не понимаю, чего от меня ждут услышать, — приводит слова Почеттино Daily Mail.

Сборная США является одной из стран-хозяек чемпионата мира 2026 года. Под руководством аргентинского специалиста Маурисио Почеттино американцы не знают поражений пять матчей подряд (четыре победы и ничья). Перед этим у США была серия из пяти поражений.

