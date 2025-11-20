Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар забил первый гол за три с половиной месяца

Неймар забил первый гол за три с половиной месяца
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сантоса» Неймар отметился голом в матче 34-го тура бразильской Серии А с «Мирасолом». Домашняя для бело-чёрных встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Бразилия — Серия А . 34-й тур
20 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
1 : 1
Мирасол
1:0 Неймар – 4'     1:1 Рейналдо – 60'    

Для Неймара данный гол первый за три с половиной месяца, с момента, как он отметился дублем в игре 18-го тура чемпионата Бразилии с «Жувентуде», которая завершилась победой — 3:1. В середине сентября Неймар получил повреждение подколенного сухожилия и пропустил семь матчей чемпионата.

Помимо гола в игре с «Мирасолом», бразилец отметился тем, что сфолил в своей штрафной площади в начале второго тайма, после чего защитник гостей Рейналдо сравнял счёт, реализовав 11-метровый.

Неймар — воспитанник «Сантоса», вернувшийся в команду в январе 2025 года. За почти год после своего перехода из саудовского «Аль-Хиляля» 33-летний вингер провёл 27 матчей, в которых забил семь мячей и отдал три ассиста.

Материалы по теме
Семья Неймара приобрела права на бренд Пеле за $ 18 млн — UOL

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android