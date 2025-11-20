Неймар забил первый гол за три с половиной месяца

Нападающий «Сантоса» Неймар отметился голом в матче 34-го тура бразильской Серии А с «Мирасолом». Домашняя для бело-чёрных встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Для Неймара данный гол первый за три с половиной месяца, с момента, как он отметился дублем в игре 18-го тура чемпионата Бразилии с «Жувентуде», которая завершилась победой — 3:1. В середине сентября Неймар получил повреждение подколенного сухожилия и пропустил семь матчей чемпионата.

Помимо гола в игре с «Мирасолом», бразилец отметился тем, что сфолил в своей штрафной площади в начале второго тайма, после чего защитник гостей Рейналдо сравнял счёт, реализовав 11-метровый.

Неймар — воспитанник «Сантоса», вернувшийся в команду в январе 2025 года. За почти год после своего перехода из саудовского «Аль-Хиляля» 33-летний вингер провёл 27 матчей, в которых забил семь мячей и отдал три ассиста.

