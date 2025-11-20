Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торпедо» за сезон-2024/2025 заработало меньше всех в топ-4 Первой лиги

«Торпедо» за сезон-2024/2025 заработало меньше всех в топ-4 Первой лиги
Комментарии

Московское «Торпедо» получило за прошлый розыгрыш Первой лиги призовые в размере 9,349 млн рублей. Об этом сообщается в официальном отчёте ФНЛ, который организация предоставила «Чемпионату».

Более 5,7 млн клуб получил за участие и место в таблице (команда стала второй с 65 набранными очками, однако не попала в РПЛ по неспортивным причинам), за маркетинговые результаты — более 3,2 млн, а ещё 332 тыс. — за воспитанников и молодых игроков.

У остальных команд, финишировавших в топ-4 («Балтика», «Черноморец», «Урал»), призовые оказались больше.

Видео: «Торпедо» сыграло вничью с «КАМАЗом» в матче Первой лиги

Материалы по теме
Сколько призовых получают клубы ФНЛ? Эффект Талалаева повлиял и здесь
Эксклюзив
Сколько призовых получают клубы ФНЛ? Эффект Талалаева повлиял и здесь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android