«Торпедо» за сезон-2024/2025 заработало меньше всех в топ-4 Первой лиги

Московское «Торпедо» получило за прошлый розыгрыш Первой лиги призовые в размере 9,349 млн рублей. Об этом сообщается в официальном отчёте ФНЛ, который организация предоставила «Чемпионату».

Более 5,7 млн клуб получил за участие и место в таблице (команда стала второй с 65 набранными очками, однако не попала в РПЛ по неспортивным причинам), за маркетинговые результаты — более 3,2 млн, а ещё 332 тыс. — за воспитанников и молодых игроков.

У остальных команд, финишировавших в топ-4 («Балтика», «Черноморец», «Урал»), призовые оказались больше.

