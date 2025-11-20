Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Логичное и правильное решение». Гасилин отреагировал на уход Карпина из «Динамо»

«Логичное и правильное решение». Гасилин отреагировал на уход Карпина из «Динамо»
Комментарии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о новости об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо».

«Это логичное и правильное решение. Совмещать два поста слишком трудно. Он говорил, что национальная команда для него важнее. К сожалению, в «Динамо» у него не получилось. Я всегда говорил, что ему нужно дать время в клубе, если бы у него не было работы в сборной», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба назначен Ролан Гусев. По итогам первого круга Мир РПЛ бело-голубые под руководством Карпина стали 10-ми, набрав 17 очков в 15 матчах.

Материалы по теме
«Кого вы берёте?» Черданцев — о назначении Карпина вместо Гусева после ухода Лички

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android