«Логичное и правильное решение». Гасилин отреагировал на уход Карпина из «Динамо»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о новости об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо».

«Это логичное и правильное решение. Совмещать два поста слишком трудно. Он говорил, что национальная команда для него важнее. К сожалению, в «Динамо» у него не получилось. Я всегда говорил, что ему нужно дать время в клубе, если бы у него не было работы в сборной», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба назначен Ролан Гусев. По итогам первого круга Мир РПЛ бело-голубые под руководством Карпина стали 10-ми, набрав 17 очков в 15 матчах.

