«Черноморец» — третий по призовым в Первой лиге в сезоне-2024/2025

Новороссийский «Черноморец» получил за прошлый розыгрыш Первой лиги призовые в размере 10,33 млн рублей. Об этом сообщается в официальном отчёте ФНЛ, который организация предоставила «Чемпионату».

Чуть больше 5,54 млн клуб получил за участие и место в таблице (команда стала третьей, однако не попала в стыковые матчи за право играть в РПЛ по неспортивным причинам), за маркетинговые результаты — почти 3,48 млн, а за воспитанников и молодых игроков — более 1,3 млн.

По суммарным призовым «Черноморец» оказался третьим — больше заработали только «Урал» и «Балтика».

