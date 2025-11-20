Скидки
«Черноморец» — третий по призовым в Первой лиге в сезоне-2024/2025

Комментарии

Новороссийский «Черноморец» получил за прошлый розыгрыш Первой лиги призовые в размере 10,33 млн рублей. Об этом сообщается в официальном отчёте ФНЛ, который организация предоставила «Чемпионату».

Чуть больше 5,54 млн клуб получил за участие и место в таблице (команда стала третьей, однако не попала в стыковые матчи за право играть в РПЛ по неспортивным причинам), за маркетинговые результаты — почти 3,48 млн, а за воспитанников и молодых игроков — более 1,3 млн.

По суммарным призовым «Черноморец» оказался третьим — больше заработали только «Урал» и «Балтика».

Видео: «Сочи» уступил «Черноморцу» и финишировал на 5-й строчке в лиге

