Стало известно, сколько «Балтика» получила от ФНЛ за прошлый сезон

Калининградская «Балтика» получила за прошлый розыгрыш Первой лиги призовые в размере 11,103 млн рублей. Об этом сообщается в официальном отчёте ФНЛ, который организация предоставила «Чемпионату».

Чуть больше 6 млн клуб получил за участие и место в таблице (команда выиграла турнир), за маркетинговые результаты — более 4 млн, а ещё 927 тыс. — за воспитанников и молодых игроков.

По итогам сезона «Балтика» финишировала первой в лиге, набрав 69 очков в 34 матчах, отрыв от ближайшего преследователя — московского «Торпедо» — составил пять очков.

Видео: Салют в Калининграде в честь чемпионства «Балтики» в Первой лиге