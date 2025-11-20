Скидки
Стало известно, сколько «Балтика» получила от ФНЛ за прошлый сезон

Стало известно, сколько «Балтика» получила от ФНЛ за прошлый сезон
Комментарии

Калининградская «Балтика» получила за прошлый розыгрыш Первой лиги призовые в размере 11,103 млн рублей. Об этом сообщается в официальном отчёте ФНЛ, который организация предоставила «Чемпионату».

Чуть больше 6 млн клуб получил за участие и место в таблице (команда выиграла турнир), за маркетинговые результаты — более 4 млн, а ещё 927 тыс. — за воспитанников и молодых игроков.

По итогам сезона «Балтика» финишировала первой в лиге, набрав 69 очков в 34 матчах, отрыв от ближайшего преследователя — московского «Торпедо» — составил пять очков.

Видео: Салют в Калининграде в честь чемпионства «Балтики» в Первой лиге

