Футболистка «Зенита» Жаркова ответила, оценивает сезон для себя в плюс или в минус

Полузащитница санкт-петербургского «Зенита» Медея Жаркова оценила сезон-2025 Winline Суперлиги.

— Медея, сезон в Суперлиге подошёл к концу. Лично для вас он прошёл со знаком плюс или минус?

— Думаю, что минус, потому что я очень мало играла. Для любого игрока это не всегда хорошо складывается, — приводит слова Жарковой официальный сайт «Зенита».

22-летняя Медея Жаркова начала сезон в «Краснодаре», а затем перешла в «Зенит». Всего она провела 21 матч в Суперлиге, забив четыре мяча.

«Зенит» занял третье место в турнирной таблице Суперлиги. Команда набрала 52 очка за 24 матча. Чемпионом страны стал московский «Спартак» (64).