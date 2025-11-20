Полузащитница «Зенита» Жаркова назвала самый запоминающийся момент сезона-2025

Полузащитница санкт-петербургского «Зенита» Медея Жаркова высказалась о сезоне-2025.

— Вы завоевали свои первые медали на высшем уровне и стали обладательницей Суперкубка. Чувствуете ли вы удовлетворение или пока этого недостаточно?

— Конечно, первые медали, Суперкубок — это невероятные эмоции, которые я впервые пережила. Но довольствоваться только этим мало. Надо ещё взять Кубок и чемпионат. Нужно собрать всё, и тогда можно будет оценить сезон позитивно.

— Какой момент сезона стал для вас самым запоминающимся?

— Наверное, матч за Суперкубок. Это был мой первый взрослый опыт игры в финальных крупных матчах. Хотя я играла мало, эмоции были невероятные, — приводит слова Жарковой официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занял третье место в турнирной таблице Суперлиги. Команда набрала 52 очка за 24 матча. Чемпионом страны стал московский «Спартак» (64).