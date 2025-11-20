Скидки
Стало известно, сколько денег получил «Сочи» за сезон Первой лиги — 2024/2025

Стало известно, сколько денег получил «Сочи» за сезон Первой лиги — 2024/2025
«Сочи» получил за прошлый розыгрыш Первой лиги призовые в размере 9,171 млн рублей. Об этом сообщается в официальном отчёте ФНЛ, который организация предоставила «Чемпионату».

Чуть больше 5 млн клуб получил за участие и место в таблице (команда стала пятой), за маркетинговые результаты — чуть более 3 млн, а ещё более 1 млн — за воспитанников и молодых игроков.

Несмотря на то что «Сочи» финишировал в сезоне-2024/2025 на пятом месте с 57 очками в 34 матчах, команда смогла сыграть в стыковых матчах за выход в Мир РПЛ из-за неполучения занявшим третье место «Черноморцем» лицензии РФС — I. Переиграв «Пари НН» по сумме двух встреч (1:2, 3:1), сочинцы вышли в элитный дивизион, где по итогам первого круга сезона-2025/2026 занимают предпоследнее, 15-е место.

