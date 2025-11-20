Бернарду Силва может покинуть «Манчестер Сити» летом — Скира

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Бернарду Силва может покинуть клуб летом. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Бернарду Силва близок к тому, чтобы покинуть «Манчестер Сити» в качестве свободного агента в конце сезона. На данный момент соглашение о продлении контракта с «Манчестер Сити» не достигнуто. Несколько европейских клубов уже обратились к нему с предложением о подписании контракта на следующий год», — написал Скира.

В текущем сезоне чемпионата Англии 31-летний Бернарду Силва провёл 11 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Также на его счету четыре игры и один гол в Лиге чемпионов.