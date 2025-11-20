Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Себя исключаю». Тибо Куртуа назвал тройку лучших вратарей в мире

«Себя исключаю». Тибо Куртуа назвал тройку лучших вратарей в мире
Комментарии

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа назвал тройку лучших вратарей в мире по состоянию на сегодняшний день. Себя Куртуа в топ-3 не включил. 33-летний бельгиец в этом сезоне провёл 22 матча на клубном уровне и пропустил 20 голов. 10 раз Тибо покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

– Считаешь себя лучшим вратарём в мире?
– Безусловно, я один из лучших. Но у каждого свой вкус, и каждый волен высказывать своё мнение. Я же должен помогать клубу.

– Назови тройку лучших вратарей.
– Себя я исключаю. Ян Облак в этом сезоне играет на очень высоком уровне. Мне очень нравится Алисон, хотя он и травмирован. Давид Райя также мне очень нравится, — приводит слова Куртуа онлайн-издание COPE.

Материалы по теме
Куртуа рассказал, как слова Ямаля перед «эль класико» подействовали на игроков «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android