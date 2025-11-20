«Себя исключаю». Тибо Куртуа назвал тройку лучших вратарей в мире

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа назвал тройку лучших вратарей в мире по состоянию на сегодняшний день. Себя Куртуа в топ-3 не включил. 33-летний бельгиец в этом сезоне провёл 22 матча на клубном уровне и пропустил 20 голов. 10 раз Тибо покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

– Считаешь себя лучшим вратарём в мире?

– Безусловно, я один из лучших. Но у каждого свой вкус, и каждый волен высказывать своё мнение. Я же должен помогать клубу.

– Назови тройку лучших вратарей.

– Себя я исключаю. Ян Облак в этом сезоне играет на очень высоком уровне. Мне очень нравится Алисон, хотя он и травмирован. Давид Райя также мне очень нравится, — приводит слова Куртуа онлайн-издание COPE.