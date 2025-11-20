«Это команда чемпионов». Медея Жаркова — о «Зените»

Полузащитница санкт-петербургского «Зенита» Медея Жаркова высказалась о переходе в клуб в марте 2025 года.

— Игроки, приходя в «Зенит», часто отмечают, что им достаточно легко влиться в коллектив. Что вас особенно порадовало?

— Сразу, как я пришла, Ксюша Цыбутович рассказала, где что находится на базе, а Дарина Ишмухаметова объяснила, как всё происходит внутри команды. Не было ощущения замкнутости, всё было открыто и понятно.

— Удалось ли вам понять, какой «Зенит» изнутри?

— Да, сразу по первым тренировкам стало понятно: это команда чемпионов. Каждый старается выжать максимум из себя даже на тренировках, и этот настрой передаётся — ты тоже начинаешь выкладываться полностью, — приводит слова Жарковой официальный сайт «Зенита».

22-летняя Медея Жаркова начала сезон в «Краснодаре», а затем перешла в «Зенит». Всего она провела 21 матч в Суперлиге, забив четыре мяча.