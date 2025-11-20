Скидки
«Ярко выраженный атакующий потенциал». Гасилин оценил Дмитриева из «Спартака»

Российский экс-футболист Алексей Гасилин высказался о потенциале и игровых качествах полузащитника «Спартака» Игоря Дмитриева. В нынешнем сезоне 21-летний игрок сыграл за красно-белых 13 матчей в Мир РПЛ и отдал четыре голевых паса. В «Спартаке» его используют на разных позициях в полузащите, а иногда даже на фланге обороны.

— Мы должны понимать, что Игорь Дмитриев — это игрок атаки. Я играл с ним, когда он только начинал карьеру — делал первые шаги. Это игрок с ярко выраженным атакующим потенциалом. Он способен быть игроком ротации в нападении на фланге. Сейчас он играет крайнего защитника — это вынужденная мера. Плюс мы должны понимать, что «Спартак» играет с мячом. В таких условиях проще подключаться к атакам — он делает прекрасные передачи с фланга, — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

