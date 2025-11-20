Скидки
«Алания» — среди худших по призовым в Первой лиге — 2024/2025, меньше лишь у одного клуба

Владикавказская «Алания» получила за прошлый розыгрыш Первой лиги призовые в размере 4,65 млн рублей. Об этом сообщается в официальном отчёте ФНЛ, который организация предоставила «Чемпионату».

Почти 2,3 млн клуб получил за участие и место в таблице (команда заняла предпоследнее, 17-е место, набрав 27 очков в 34 матчах, и выбыла во Вторую лигу), за маркетинговые результаты — 463 тыс., а ещё 1,89 млн — за воспитанников и молодых игроков.

По суммарным призовым «Алания» оказалась предпоследней, то есть 17-й. Меньше заработал только «Нефтехимик» (4,274 млн).

Видео: «Алания» уступила «Нефтехимику» в матче Первой лиги

