Ашраф Хакими прокомментировал получение награды лучшему игроку года в Африке

Марокканский защитник французского «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими высказался о признании его лучшим футболистом 2025 года в Африке.

«Признание, которое венчает годы упорного труда, успеха и незабываемых моментов. Я выражаю благодарность своей семье, товарищам по команде и всем, кто работает со мной каждый день, на поле и за его пределами. Ваше доверие, преданность делу и поддержка делают меня сильнее и позволяют мне расти.

Спасибо всему марокканскому народу за то, что всегда поддерживали меня. Я надеюсь, что этот момент вдохновит каждого ребёнка в нашей стране и на всём континенте поверить в свои мечты и бороться за них», — написал Хакими в социальной сети Х.