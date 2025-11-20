Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов предложил свой вариант лимита на легионеров в РПЛ

Станислав Черчесов предложил свой вариант лимита на легионеров в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об изменении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее Черчесов, экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин, трудившийся в московских «Динамо» и ЦСКА Валерий Газзаев и председатель ООТФ Михаил Гершкович провели встречу с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым по этому вопросу.

«Как вы знаете, в настоящее время клубы могут заявить не более 13 легионеров, из которых одновременно на поле в одном матче может выйти восемь игроков. При этом, как вы помните, в 2015 году лимит считался по находившимся на поле футболистам: шесть иностранцев и пятеро россиян, а не по заявке клуба на сезон. Моя позиция по этому вопросу не меняется уже очень давно. Я всегда говорил, что лучше бы было не пять или шесть иностранцев на поле, а восемь легионеров в заявке. И сейчас я придерживаюсь такого же мнения – в команде должна быть соответствующая конкуренция. Можно сделать переходный период – восемь, крайний случай девять в заявке на сезон. Это уже на четыре легионера меньше, чем сейчас. При этом, естественно, все могут играть», — приводит слова Черчесова «Московский комсомолец».

Ранее Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

Материалы по теме
Черчесов и Сёмин предложили Дегтярёву сократить количество легионеров в клубах РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android