Станислав Черчесов предложил свой вариант лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об изменении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее Черчесов, экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин, трудившийся в московских «Динамо» и ЦСКА Валерий Газзаев и председатель ООТФ Михаил Гершкович провели встречу с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым по этому вопросу.

«Как вы знаете, в настоящее время клубы могут заявить не более 13 легионеров, из которых одновременно на поле в одном матче может выйти восемь игроков. При этом, как вы помните, в 2015 году лимит считался по находившимся на поле футболистам: шесть иностранцев и пятеро россиян, а не по заявке клуба на сезон. Моя позиция по этому вопросу не меняется уже очень давно. Я всегда говорил, что лучше бы было не пять или шесть иностранцев на поле, а восемь легионеров в заявке. И сейчас я придерживаюсь такого же мнения – в команде должна быть соответствующая конкуренция. Можно сделать переходный период – восемь, крайний случай девять в заявке на сезон. Это уже на четыре легионера меньше, чем сейчас. При этом, естественно, все могут играть», — приводит слова Черчесова «Московский комсомолец».

Ранее Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.