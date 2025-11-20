«Очень холодно! Пока не привыкла». Футболистка «Зенита» — о тренировках в ноябре

Полузащитница санкт-петербургского «Зенита» Медея Жаркова высказалась о тренировках в холодную погоду. Ранее футболистка выступала за «Краснодар».

— Недавно в Петербурге выпал первый снег. Как вы относитесь к зиме?

— Для меня это магия, какое-то чудо детства. Хоть в Краснодаре снега почти не было, я люблю этот момент и радуюсь каждому первому снегу.

— А как даются тренировки в холодную погоду после многих лет на юге?

— Очень холодно! Даже постоянное движение не спасает, пока не привыкла. Конец сезона добавляет сложности — тренировки становятся менее подвижными, — приводит слова Жарковой официальный сайт «Зенита».