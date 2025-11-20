Бубнов: на небесах должен быть только Талалаев, он встретит там игроков «Балтики»

Футбольный эксперт Александр Бубнов критически высказался о главном тренере калининградской «Балтики» Андрее Талалаеве. Ранее между Талалаевым и Бубновым произошёл конфликт. Вместе с тем Александр Бубнов подчеркнул, что «Балтика» без Андрея Талалаева вообще не является командой.

— Андрей Викторович говорит, что их всех спускают с небес на землю.

— Тоже верно.

— Представляешь, они уже на небесах? А знаешь, почему он опускает?

— Почему?

— Ну Талалаев знаешь, почему опускает их? Потому что на небесах должен быть только Талалаев.

— Ну нет.

— А эти все ребята грешные (игроки «Балтики». — Прим. «Чемпионата») внизу. Они успеют на небеса, придёт время, он их там встретит.

— У Талалаева ещё эпический матч со «Спартаком» впереди, давайте не забывать об этом.

— Да какой эпический матч? Что он, Романова не обыграет? Если нет, то не о чем вообще говорить.

— А при чём тут Романов? У «Спартака» состав сильнее.

— Нет, тренер имеет большое значение. «Балтика» без Талалаева вообще не команда, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».